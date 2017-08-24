Чемпионат по танго в Буэнос-Айресе: победа — у аргентинских пар

Финал Международного чемпионата по танго в сценической категории.

Это одна из двух категорий. Она считается сложнее с хореографической точки зрения. В отличии от салонного танго, здесь больше прыжков, переворотов и других акробатических элементов.

Победителями стали жительница аргентинского города Сантьяго-дель-Эстеро — Агостина Трачини и её партнёр с японскими корнями Аксель Аракаки.

[Агостина Трачини, победительница]:

«Не знаю, как ты, но я в шоке, потому что это произошло пять секунд назад, мы не ожидали, что так хорошо выступим. Мы очень счастливы». [Аксель Аракаки, победитель]:

«Танго – прекрасный танец. Когда устанавливаешь связь с партнёром, это (как вы это называете?) захватывающе».

В соревнованиях по сценическому танго принимала участие 61 пара из всех уголков мира. В финал вышли участники из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Италии и России.

А это финал уже в категории салонное танго. Здесь пары танцуют группами. Оценивает их жюри из семи человек.

Победа тоже досталась паре из Аргентины: Магдалене Гутьеррес и Херману Баллехо.

[Магдалена Гутьеррес, победительница]:

«Получено признание или нет — совершенствовать себя можно бесконечно, наслаждаться танцем — тоже. Эмоции стоят всех усилий. Это испытание, и оно даёт вам шанс расти».

В категории салонного танго состязалось почти 500 пар. В финал вышла 41. Победители получили премию в размере 60 тысяч долларов и путешествие в Париж.