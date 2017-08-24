Чемпионат по танго в Буэнос-Айресе: победа — у аргентинских пар

Финал Международного чемпионата по танго в сценической категории.
Это одна из двух категорий. Она считается сложнее с хореографической точки зрения. В отличии от салонного танго, здесь больше прыжков, переворотов и других акробатических элементов.
Победителями стали жительница аргентинского города Сантьяго-дель-Эстеро — Агостина Трачини и её партнёр с японскими корнями Аксель Аракаки.
[Агостина Трачини, победительница]:
«Не знаю, как ты, но я в шоке, потому что это произошло пять секунд назад, мы не ожидали, что так хорошо выступим. Мы очень счастливы».
[Аксель Аракаки, победитель]:
«Танго – прекрасный танец. Когда устанавливаешь связь с партнёром, это (как вы это называете?) захватывающе».
В соревнованиях по сценическому танго принимала участие 61 пара из всех уголков мира. В финал вышли участники из Аргентины, Бразилии, Колумбии, Италии и России.
А это финал уже в категории салонное танго. Здесь пары танцуют группами. Оценивает их жюри из семи человек.
Победа тоже досталась паре из Аргентины: Магдалене Гутьеррес и Херману Баллехо.
[Магдалена Гутьеррес, победительница]:
«Получено признание или нет — совершенствовать себя можно бесконечно, наслаждаться танцем — тоже. Эмоции стоят всех усилий. Это испытание, и оно даёт вам шанс расти».
В категории салонного танго состязалось почти 500 пар. В финал вышла 41. Победители получили премию в размере 60 тысяч долларов и путешествие в Париж.