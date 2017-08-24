Почему древнеримские здания такие долговечные?

Спокойные воды, чистый песок и древние руины. Пляж Анцио в 50 километрах от итальянской столицы — популярное место среди и местных жителей, и туристов.

Древние римляне завоевали эти территории в 493 году до нашей эры. Здесь они строили свои виллы. А позже тут появился порт Нерона.

Сегодня люди, загорающие на руинах двухтысячелетнего пирса, возможно, не знают, что под ними находится уникальный рецепт долговечности древнеримских зданий. Весь секрет — в бетоне. Римляне делали его из извести и пирокластических горных пород, образованных в результате вулканической активности. Со временем такой бетон становился только прочнее.

Об уникальных свойствах этого вещества учёные знают давно. Но только недавно исследователи из Университета штата Юта в США выяснили, как конкретно бетон укрепляется вместо того, чтобы разрушаться. Помогает морская вода.

[Мэри Джексон, геолог]:

«Римляне не использовали цемент. Они создали этот очень уникальный материал из вулканического камня, извести (сгоревшего известняка) и морской воды, если речь идёт о морском бетоне. Это создавало очень мощную химическую реакцию. А недавно мы выяснили, что этот материал продолжает наращивать особые кристаллы».

Называются кристаллы алюминистым тоберморитом. Они со временем появляются в пористой структуре бетона, укрепляя его. Вещество становится таким прочным, что его, по мнению исследователей, можно использовать даже для постройки саркофагов для ядерных отходов.

Как римляне узнали об уникальных свойствах такого бетона — пока остаётся загадкой.

Это крупнейший порт Рима, построенный императором Траяном. До сих пор хорошо видны бассейн порта и руины складских помещений.

[Ренато Себастиани, археолог]:

«Благодаря качеству бетона, благодаря его устойчивости перед влагой и водой, строения простояли до сегодняшних дней».

Современные укреплённые металлическими конструкциями бетонные строения в солёной воде подвергаются коррозии. Это общемировая проблема, которая подразумевает дорогостоящий ремонт. Возможно, строительным фирмам пора поучиться у древних римлян.