В деревнях Китая дети всё чаще бросают школы

В китайской деревне Ванхэ провинции Шэньси работница программы сельского образования оценивает уровень развития двухлетней Цзинъи. Девочку растят бабушка и дедушка. А родители работают в городе. [Лю Шуцинь, бабушка]:

«Её дедушка занимается сельским хозяйством. А я сижу с ней и готовлю еду. Делаю это каждый день. Как я могу научить её петь? Я тоже не умею петь, потому что не ходила в школу и не умею читать».

Миллионы китайских родителей из деревень отправляются в города на заработки. А их дети теперь – одна из главных проблем современного Китая. Часто они бросают школы, чтобы работать на ферме или на сборочных предприятиях.

26-летний строитель Цзинтин бросил учёбу в 17 лет. Теперь говорит, что жалеет. Таких, как он, в Пекине – миллионы. [Ю Цзиньтин, строитель]:

«Я не понимал, что такое ходить в школу, учился плохо. Если честно, в то время учитель обычно ругал меня и бил. Я к этому привык, но постепенно пришёл к выводу, что нужно бросать учёбу».

Один из сооснователей программы сельского образования говорит, что дети в сёлах всё чаще бросают учёбу. Проблема встала очень остро, и её теперь называют настоящим бедствием.

[Скотт Розель, один из руководителей программы]:

«Они растят будущих фермеров, как будто этот ребёнок будет пасти коров или работать на сборочной фабрике. Но к тому времени, как этим детям исполнится 20, в Китае не останется сборочных предприятий. Они все уходят — работникам нужно слишком много платить. То есть, если они собираются стать продуктивными членами общества, им надо знать математику, науку, иностранный язык и компьютер».

В рамках программы в деревнях открывают центры раннего развития.

[Ван Яньань, сельская жительница]:

«Растить детей в сельской местности – очень ответственно. Нам нужны такие программы, это для них полезно. Дети из деревень не могут составить конкуренцию городским. Когда они оказываются вместе, то разница слишком заметна. Городские дети выглядят умнее. Это правда».

44% населения Китая живёт в деревнях. Главным препятствием для них при поступлении в вузы является система регистрации «хукоу», которую в 1958 году ввела компартия. Она лишает сельских жителей возможности переезжать в города. А без постоянной прописки в городах они не могут пользоваться теми же правами, что и городские жители, в частности — поступать в учебные заведения.