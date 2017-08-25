25 августа 2017

Оползень в Швейцарии: 8 пропавших без вести

| 0

 

В Швейцарских Альпах, на границе с Италией, продолжаются поисково-спасательные работы на месте схода оползня. Пропавшими без вести числятся восемь человек, среди которых граждане Швейцарии, Германии и Австрии. По данным полиции, местных жителей среди них нет. Все пропавшие – туристы и альпинисты.

[Андреа Миттнер, лейтенант полиции]:
«По результатам нашего расследования, мы считаем, что без вести в регионе пропало восемь человек. Мы незамедлительно вызвали армейских вертолёт с теплочувствительной технологией, искали всю ночь, но ничего не нашли».

Оползень сошёл на деревню Бондо в регионе Валь-Бондаска кантона Гризон на юго-востоке страны. Около 100 человек эвакуировали. Среди них – жители деревни, а также туристы, находившиеся на близлежащих горных склонах. По данным властей, есть опасность схода нового оползня.

[Анна Джакометти, мэр коммуны Брегалья]:
«Мы ещё не оценили весь ущерб. В Валь-Бондаске разрушено около 12 зданий, включая дома и фермерские постройки. В самой Бондо полностью разрушено два фермерских сооружения. Животных в них не было».

На месте продолжают работать около 120 спасателей с собаками.

Оползень в Швейцарии: 8 пропавших без вестиОтель «ноль звёзд»: кровать на горе под звёздамиПострадавшие от наводнений в Непале: «Мы остались ни с чем»США призвали реформировать Совет ООН по правам человекаУраган «Франклин» ослаб, ударив по МексикеЧисло жертв схода оползня в Гвинее возрослоНа Тайвань за сутки обрушилось два тайфунаНападение с бензопилой в Швейцарии: преступника ещё не поймалиСильное землетрясение в Гватемале и СальвадореНеймар стал послом доброй воли организации инвалидов

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



Наш канал в Телеграм




© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.