25 августа 2017

ООН призывает к паузе, чтобы люди смогли бежать из сирийской Ракки

| 0

Организация Объединённых Наций призвала сделать паузу в боях за сирийский город Ракка. Несколько его районов правительственные силы пытаются освободить от ИГИЛ – группировки, запрещённой в России и многих других странах.

Как предполагают в ООН, сейчас там может оставаться около 20 тысяч гражданских.

[Ян Эгеланн, советник ООН по гуманитарным вопросам]:
«Настало время подумать о возможной паузе, чтобы позволить людям бежать. Особенно учитывая, что боевики «Исламского государства» делают всё, чтобы использовать их как живой щит. Эти пять районов, где находится 20 тысяч человек, — наверное, худшее место на Земле».

Советник ООН по гуманитарным вопросам также призвал коалицию во главе с США приостановить авиаудары.

[Ян Эгеланн, советник ООН по гуманитарным вопросам]:
«Они должны сделать всё возможное, чтобы позволить людям бежать из Ракки. Лодки на Евфрате атаковать нельзя. Люди, которые бегут, не могут подвергаться авиаударам».

На этой неделе в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры между тремя сирийскими оппозиционными группами, которые не могут прийти к согласию. Предполагалось, что на них удастся достичь соглашения по единой политической программе. Однако этого не случилось.

[Рамзи Эззелдон Рамзи, заместитель спецпредставителя ООН по Сирии]:
«Мы оцениваем ситуацию, ещё в процессе. Это важно, поскольку в зависимости от того, что произошло в Эр-Рияде, мы решим, как действовать в будущем».

Из Ракки уже бежали десятки тысяч человек. Только в июле ООН оказала помощь 260 тысячам вынужденных переселенцев.

ООН призывает к паузе, чтобы люди смогли бежать из сирийской РаккиООН призывает Венесуэлу отпустить арестованных оппозиционеровАрмия Ирака объявила о победе над лжегосударством ИГИЛКот-д’Ивуар, Экваториальная Гвинея, Кувейт, Перу и Польша вошли в Совбез ООНВ ООН обсуждают, как защитить мировой океанВласти Франции открывают рядом с Кале два центра для беженцевСША призвали реформировать Совет ООН по правам человекаЮНЕСКО восстановит Алеппо усилиями местных мастеровПреступники зарабатывают на миграционном кризисе $35 млрд в годВ Женеве начался седьмой раунд переговоров по Сирии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



Наш канал в Телеграм




© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.