ООН призывает к паузе, чтобы люди смогли бежать из сирийской Ракки

Организация Объединённых Наций призвала сделать паузу в боях за сирийский город Ракка. Несколько его районов правительственные силы пытаются освободить от ИГИЛ – группировки, запрещённой в России и многих других странах.

Как предполагают в ООН, сейчас там может оставаться около 20 тысяч гражданских.

[Ян Эгеланн, советник ООН по гуманитарным вопросам]:

«Настало время подумать о возможной паузе, чтобы позволить людям бежать. Особенно учитывая, что боевики «Исламского государства» делают всё, чтобы использовать их как живой щит. Эти пять районов, где находится 20 тысяч человек, — наверное, худшее место на Земле».

Советник ООН по гуманитарным вопросам также призвал коалицию во главе с США приостановить авиаудары.

[Ян Эгеланн, советник ООН по гуманитарным вопросам]:

«Они должны сделать всё возможное, чтобы позволить людям бежать из Ракки. Лодки на Евфрате атаковать нельзя. Люди, которые бегут, не могут подвергаться авиаударам».

На этой неделе в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры между тремя сирийскими оппозиционными группами, которые не могут прийти к согласию. Предполагалось, что на них удастся достичь соглашения по единой политической программе. Однако этого не случилось.

[Рамзи Эззелдон Рамзи, заместитель спецпредставителя ООН по Сирии]:

«Мы оцениваем ситуацию, ещё в процессе. Это важно, поскольку в зависимости от того, что произошло в Эр-Рияде, мы решим, как действовать в будущем».

Из Ракки уже бежали десятки тысяч человек. Только в июле ООН оказала помощь 260 тысячам вынужденных переселенцев.