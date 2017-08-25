В Бразилии второе кораблекрушение за неделю: 22 погибших

Паром с примерно 130 пассажирами на борту затонул в бразильском прибрежном штате Баия. Потом его прибило к берегу. Погибло, по меньшей мере, 22 человека.

Трагедия произошла утром 24 августа. Судно следовало с острова Итапарика в столицу штата, город Салвадор.

Пассажиры говорят, что всё произошло очень быстро.

[выживший]:

«На людей начала течь вода справа, потом они перешли на левую сторону. Все собрались слева, а потом он затонул. Он затонул так быстро, что мы успели сказать только «Боже, помоги»».

Власти отмечают, что судно проходило все проверки и работало легально.

[Эдуарду Пессуа, глава транспортного агентства штата]:

«Корабль обследуют военно-морские силы. Его документы в порядке. Документы всех восьми судов, которые работают, в порядке».

Губернатор штата объявил трёхдневный траур.

Это уже второе смертоносное кораблекрушение в стране за последнюю неделю. Ещё одно произошло в штате Пара на севере Бразилии во вторник. Погиб 21 человек, пятеро по-прежнему числятся пропавшими без вести.

[выживший]:

«Бог всемогущ, но я больше не верю, что мой сын жив. Но я всё равно хочу его найти, даже если он погиб».

Как сообщили власти, у владельцев этого корабля не было разрешения на перевозку пассажиров.