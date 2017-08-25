В Риме 100 беженцев вступили в стычки с полицией

В центре Рима в четверг вспыхнуло столкновение между полицией и африканскими беженцами. 100 мигрантов ещё в субботу разбили лагерь всего в квартале от главного вокзала столицы.

Они обосновались у здания, из которого полицейские ранее их выселили. В целом покинуть здание заставили примерно 800 беженцев. Те нелегально проживали в нём почти пять лет. Большинство из них эмигрировали из Эритреи и получили статус беженца в Италии.

Власти города предложили мигрантам другое жильё. Однако многие отказались переезжать и устроили протест.

[беженец]:

«Нам предоставили убежище, мы беженцы. Мы и не думали, что такое произойдёт. Мы живём в стране уже 13 лет, и правительство ничем не помогает нам». [беженец]:

«Мы не плохие люди и не террористы. Мы много лет работаем в Италии, не нарушаем никаких правил, уважаем законы, но также ждём, что будут соблюдаться и наши права, как и всех итальянцев».

В ответ на требование полиции покинуть площадь беженцы начали кидать камни и бутылки. Они также пустили в ход газовые баллончики.

Полиция, в свою очередь, применила водомёт и резиновые дубинки. Двоих беженцев задержали.

Сотрудники организации «Врачи без границ» оказали медицинскую помощь 13 пострадавшим. У одного сломана рука.

Правозащитные и благотворительные организации, а также некоторые итальянские политики раскритиковали действия властей и полиции.

С 2014 года в Италию из Северной Африки прибыло более 600 тысяч мигрантов. Около 200 тысяч из них находятся в государственных центрах для беженцев.