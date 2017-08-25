Французский стартап планирует запустить сервис водного такси в Париже

Службу экологичного водного такси планирует создать в Париже французский яхтсмен Ален Тебо.

Он спроектировал катер на подводных крыльях. Благодаря им не поднимается волна и не размываются берега реки. Судно под названием SeaBubbles работает на электродвигателе, который также безопасен для окружающей среды.

На борту прототипа уже прокатилась и сторонница «зелёных» технологий мэр Парижа Анн Идальго.

SeaBubbles можно будет вызвать так же, как машины наземных служб такси – через специальное мобильное приложение.

Теперь стартап привлекает частных инвесторов, которые поддержали бы проект. К концу сентября Тебо надеется собрать 100 миллионов евро.

Однако для запуска службы водного такси необходимо, чтобы власти города разрешили передвигаться по Сене с высокой скоростью. Пока это невозможно, поскольку установлены ограничения. Компания уже посылала запрос Анн Идальго, но ответа не получила.

Между тем, экологичный проект поддерживал нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон ещё будучи министром экономики.

Ален Тебо считает, что сервис водного такси можно запустить и в других мегаполисах. По его словам, катером SeaBubbles уже заинтересовались в пяти крупных городах.