Главу Samsung приговорили к 5 годам тюрьмы за взятки

Суд Южной Кореи в пятницу приговорил фактического главу Samsung Group Ли Джэёна к пяти годам тюремного заключения. Прокуратура требовала для него 12 лет. Южнокорейского бизнесмена признали виновным во взяточничестве, хищении средств, сокрытии активов за границей и даче ложных показаний.

Судебное разбирательство по делу Ли Джэёна длилось полгода. Наследник южнокорейской корпорации оказался замешан в коррупционном скандале, который разгорелся вокруг экс-президента страны Пак Кын Хе и привёл к её импичменту.

Ли Джэёна заподозрили в даче взяток на сумму 39 миллионов долларов. Предполагалось, что он перечислял деньги в фонды Чхве Сун Силь — подруги Пак Кын Хе.

По мнению прокуратуры, в обмен на это президентская администрация содействовала слиянию компаний Samsung C&T Corporation и Cheil Industries. Таким образом Джэён получал контроль над Samsung Group в случае смерти отца Ли Гонхи. Тот хотя и числится председателем корпорации, но отошёл от дел из-за болезни.

В ходе судебного разбирательства бизнесмен признал, что переводил деньги в фонды Чхве Сун Силь. Однако он отрицает, что это были взятки. Корпорация Samsung также заявляла, что Ли Джэён взяток не давал.

[Сон У Чхоль, адвокат Ли Джэёна]:

«Как адвокат я не могу принять ни приговор, ни приведённые факты. Мы немедленно будем подавать апелляцию, и мы уверены, что приговор отменят».

В день суда в поддержку миллиардера вышли сторонники экс-президента. Они считают, что обвинения против Пак Кын Хе и Ли Джэёна безосновательны.

Пак Кын Хе находится в тюрьме с конца марта. Экс-президента обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении властью, а также – разглашении секретной информации людям, которые не являются госслужащими. Ожидается, что приговор ей вынесут в октябре.