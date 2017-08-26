Кыргызстан – «Швейцария» Центральной Азии

Живописное озеро Кель-Тор в Чуйской долине Кыргызстана. Здесь туристы могут не только насладиться пейзажами, но и познакомиться с местной культурой. Переночевать в традиционных юртах, покататься на лошадях и заняться орлиной охотой – выбор очень большой.

[туристка из Франции]:

«Я много путешествовала по всему миру, частично прошла по Шёлковому пути. И я хотела увидеть эти живописные горы, встретиться с людьми, стать ближе к природе. Эти горы такие красивые, во Франции ничего подобного нет». [туристка из Франции]:

«Здесь удивительно. Природа абсолютно нетронутая. Я хотела приехать в Кыргызстан ненадолго, поскольку переживаю, что страну слишком наводняют туристы, она может испортиться».

Действительно, всё больше туристов приезжают насладиться первозданной красотой Кыргызстана. Каждый год их число увеличивается на 10%.

[Влад Ушаков, сооснователь туристический фирмы]:

«Не надо по миру ездить. Можно спуститься с высокой горы в Ферганскую долину, чтобы за день увидеть все климатические зоны, которые есть на планете. Это же уникально».

Страна становится доступней. Уже открылись прямые рейсы из городов России, Китая, Пакистана и Индии. Туристические журналы, включая Lonely Planet и National Geographic, добавили Кыргызстан в список обязательных мест для посещения.

Ну и наконец, недавно жители 44 стран мира получили возможность приезжать сюда без виз.

Впрочем, несмотря на все положительные сдвиги, за последние пять лет туризм не повлиял на рост ВВП. Эксперты считают, что Кыргызстан использует только 15% своего туристического потенциала.

Они также отмечают, что Кыргызстану — чтобы по-прежнему гордо называть себя «Швейцарией» Центральной Азии — неизбежно придётся найти баланс между сохранением нетронутой природы и получением прибыли от зарубежных гостей.