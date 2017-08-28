«Харви» принёс в Техас мощнейшее наводнение

«Харви» превратил некоторые населённые пункты в штате Техас буквально в города-призраки. Люди поспешили эвакуироваться. Урагану присвоили 4-ю категорию. Такого удара стихии в США не испытывали 12 лет.

Это Аранзас. Тут всё завалено ветками деревьев. Спасатели проверяют каждую машину, чтобы удостовериться, что никто не оказался в ловушке внутри.

Хотя было издано предупреждение об обязательной эвакуации, некоторые на свой страх и риск остались.

[Роберт Брэнч, житель Аранзаса]:

«У нас разрушено два забора, огромное дерево, три моих здания в городе. Ураган повалил все большие деревья». [Патриция Брэнч, жительница Аранзаса]:

«Такое ощущение, что упали все старые деревья, которые были здесь почти всегда».

«Харви» ослаб до тропического шторма и теперь проливается дождями. От них сильно пострадал город Хьюстон. Там началось катастрофическое наводнение, затронувшее миллионы человек.

Спасательные команды не справляются с количеством звонков. Помогают волонтёры. В некоторых районах вода поднялась настолько, что затопила первые этажи домов. Власти просят людей забираться на крыши и ждать помощи.

[Эрик Сильва, житель Хьюстона]:

«Около шести часов утра что-то упало с прикроватной тумбочки. Это нас разбудило. Мы увидели, что прибывает вода». [Мари Сильва, жительница Хьюстона]:

«Воды было по грудь. Течение сильное. Они помогли нам забраться в военный грузовик, который отвезёт в библиотеку. Мы счастливы, что с нами всё хорошо».

Подпитанный тёплыми водами Мексиканского залива, «Харви» стал первым с 1961 года ураганом 4-й категории, который обрушился на Техас. К настоящему времени известно о по меньшей мере двух жертвах стихии.

Как ожидается, теперь «Харви» будет медленно двигаться над Техасом и Луизианой и принесёт около одного метра осадков. Сильные дожди будут продолжаться до четверга.