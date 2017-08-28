Умерла немка, пострадавшая в ходе теракта в Барселоне

Увеличилось число жертв теракта в Барселоне. Через 10 дней после трагедии в больнице скончалась 51-летняя немка. Она пострадала, когда 17 августа автомобиль наехал на прохожих на бульваре Рамбла, и находилась в критическом состоянии.

Таким образом, общее число жертв двух атак в Испании в этом месяце возросло до 16.

Тем временем в выходные на улицы Барселоны вышли сотни тысяч человек. По данным полиции – около 500 тысяч. Люди несут в руках жёлтые и красные розы – цвета флага Каталонии.

Среди демонстрантов – и члены местной мусульманской общины. В шествии единства также приняли участие король Испании Филипп VI и премьер-министр Мариано Рахой.

Марш проходит под лозунгом «Мы не боимся».

[участница шествия]:

«Мы хотим сказать, что не боимся. Конечно, когда чувствуешь, что это может случиться в любое время – это страшно. Но страх нас не одолеет, и мы не собираемся стоять на месте. Нужно показать, что мы продолжаем жить». [участник шествия]:

«Худшее, что можно сделать с человеком – это отнять у него свободу. На днях с нами пытались это сделать. Когда теряешь свободу – теряешь всё. Свободу просто ходить по городу. Это тяжело. Раньше с нами такого не происходило. Мы видели такое в Париже, Ницце, Лондоне, даже в Нью-Йорке, но всегда казалось, что это далеко. Очень тяжело, когда кто-то пытается отнять у вас свободу в вашем же городе».

По данным полиции, восемь участников подготовки теракта в Барселоне погибли. Ещё двое арестованы.

За последние несколько дней в Европе также произошли ещё два нападения, которые расценивают как теракты. 25 августа возле Букингемского дворца в Лондоне двое полицейских остановили мужчину с ножом, и при попытке задержания он напал на них с криками «Аллаху Акбар». Подозреваемый арестован, стражи порядка получили лёгкие телесные повреждения.

Второй инцидент произошёл в тот же день Брюсселе. Вооружённый ножом мужчина напал на военный патруль, после чего солдаты открыли по нему огонь. Они получили ранения лица и рук. Нападавший доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Ответственность за эту атаку взяло на себя «Исламское государство» — террористическая группировка, запрещённая в России и многих других странах.