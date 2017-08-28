28 августа 2017

В Мьянме эвакуируют людей из-за вооружённого конфликта с рохинджа

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Правительство Мьянмы эвакуировало, по меньшей мере, 4000 жителей-немусульман штата Ракхайн. Там уже несколько дне продолжаются вооружённые столкновения между исламскими боевиками-рохинджа и силами безопасности страны.

В пятницу рохинджа напали на полицейских блокпоста. В ходе конфликта погибли 12 правоохранителей, более 80 боевиков и несколько мирных жителей.

[жительница штата Ракхайн]:
«Мы боимся оружия, потому что рохинджа нападают на людей с мечами, поэтому мы и бежим оттуда».

Десятки сотрудников международных гуманитарных организаций также покидают населённые пункты, которые находятся рядом с зоной конфликта.

[представитель властей штата Ракхайн]:
«Мы обеспечиваем безопасность (работникам гуманитарных организаций), но в такой ситуации невозможно гарантировать абсолютную безопасность. Мы сделаем, как они захотят. Если останутся, сделаем всё возможное, если захотят уехать, мы поможем им».

Тем временем, из штата Ракхайн бегут и тысячи мусульман-рохинджа. Здесь, в Бангладеш у границы с Мьянмой, вырос стихийный лагерь. В нём укрываются примерно 2000 человек. Они бежали из страны, потому что боятся насилия со стороны военных.

[беженец из Мьянмы]:
«В нашей деревне шли жестокие бои. Я приехал сюда, чтобы укрыться у границы. Мы хотим остаться в Бангладеш, поскольку в нашей стране идут репрессии. Мы просим правительство Бангладеш позволить нам остаться на несколько дней. Когда в нашей стране наступит мир, мы вернёмся».

[беженка из Мьянмы]:
«Во время столкновения убили моего отца, и я приехала сюда вместе с односельчанами. Где моя мама и родственники — не знаю. Я бежала из-за страха. Там слишком много насилия, мира нет, поэтому я здесь».

Большинство жителей Мьянмы исповедуют буддизм. Мусульмане-рохинджа – этническое меньшинство, которое правительство страны считает нелегальными беженцами. Им не предоставляют гражданства и подвергают дискриминации.

Конфликт обострился в октябре прошлого года, когда боевики-рохинджа атаковали полицейские блокпосты и убили девять правоохранителей. После этого правительственные военные начали масштабное преследование в деревнях на севере штата Ракхайн. Многие рохинджа были убиты, десятки тысяч человек бежали из Мьянмы. Военная операция продолжается до сих пор.

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