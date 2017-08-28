На соревнованиях в Пекине сразились боевые роботы

Десятки боевых роботов продемонстрировали силу и ловкость на конкурсе в Пекине. В чемпионате участвуют триста команд из разных уголков страны. Каждая постаралась создать робота, способного победить.

Многие высокотехнологичные бойцы работают автономно.

[Ван Цзяхуэй, победитель конкурса]:

«Мы не можем контролировать его. Он определяет своё местоположение на поле с помощью датчика и действует в соответствии с ситуацией. Это происходит благодаря кодированию».

А вот эти роботы, которых наделили руками и головой, слушаются команд владельца.

[Линь Юй, победитель конкурса]:

«(Мы) контролировали его дистанционно через bluetooth и с помощью кодирования синхронизировали его движения с движениями человека. Когда я ставлю правую ногу вперёд, он двигается вперёд, когда ставлю вперёд левую ногу, он движется назад. А поворачивается он в том направлении, в каком я наклоняю голову».

За сражением роботов с увлечением наблюдают десятки зрителей.

[посетительница соревнований]:

«Интересно смотреть, как двое роботов вступают в поединок. Тут нужны мастерство и специальная конструкция. Мне понравилось».

Конкурс боевых машин прошёл в рамках Всемирной конференции роботов в Пекине. Во время мероприятия также организовали и другие высокотехнологичные соревнования.