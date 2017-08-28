28 августа 2017

Лифты непрерывного действия до сих пор работают в Чехии

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Такой непрерывно движущийся лифт без дверей в наши дни – большая редкость. Один из них до сих пор работает в Праге.

Лифт непрерывного действия, также известный как лифт–патерностер, никогда не останавливается. Кабинки движутся с небольшой скоростью вверх по одной шахте, а спускаются по другой. Внутрь разрешается заходить не более, чем двум пассажирам. В патерностерах запрещено ездить с грузами и колясками. Инвалиды также не могут ими пользоваться.

Первый лифт непрерывного действия установили в конце XIX века. А в начале XX они стали очень популярны в континентальной Европе и Великобритании. Такое признание заслужили тем, что могли перевозить больше пассажиров, чем обычные лифты.

Непрерывно движущиеся лифты устанавливали в Германии, Польше, Дании, Чехии и других странах. Были они и в Москве. Со временем требования к безопасности повысились, и во второй половине прошлого века оборудовать здания такими лифтами перестали. Однако кое-где они сохранились. В Германии, например, работают более 200 патерностеров, в Чехии – почти 70. Есть они и в некоторых скандинавских странах, а также — в Великобритании.

Недостаток такого лифта – небезопасность. При входе или выходе человек может споткнуться, а аварийная остановка не предусмотрена. Впрочем, одна из японских компаний планировала создать более современный патерностер с компьютерным управлением и дверями.

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