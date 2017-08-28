«Семейное» судно станет туристической достопримечательностью Австралии

Два удивительных судна проделали путешествие в 200 километров из города Вайкери в Ренмарк на юге Австралии.
Более крупный корабль, Murray River Queen, когда-то был роскошным круизным лайнером. Теперь же будет оставаться в Ренмарке в качестве туристической достопримечательности.
Но добраться до пункта назначения он не смог бы без буксира и членов одной очень преданной семьи.
Иджей Торп был шкипером на Murray River Queen. Свою страсть передал и сыну.
[Иджей Торп, бывший шкипер Murray River Queen]:
«Он превосходно себя показал, всему научился естественно. Он был превосходным маленьким шкипером».
Торп говорит, что многие члены экипажа судна находили себе жён прямо на борту.
[Иджей Торп, бывший шкипер Murray River Queen]:
«Я встретил свою жену там, мой сын встретил свою жену там, инженер встретил там жену, один матрос тоже нашёл там жену».
Сейчас Иджей – капитал 109-летнего буксира Oscar «W». Его сын вспоминает, что его детство прошло на борту Murray River Queen.
[Скотт Торп, шкипер]:
«Одни из первых детских воспоминаний у меня — с борта Murray River Queen. Я бегал по палубам с мамой и папой. Мы путешествовали в Ренмарк из Гулвы».
Последнее путешествие лайнера прошло без инцидентов.
[Скотт Торп, шкипер]:
«Мы проплывали такие места, где в 20 метрах от нашего борта гуляли пеликаны. Вот как было узко».
Теперь Murray River Queen будет стоять пришвартованным и принимать посетителей.