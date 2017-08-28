«Семейное» судно станет туристической достопримечательностью Австралии

Два удивительных судна проделали путешествие в 200 километров из города Вайкери в Ренмарк на юге Австралии.

Более крупный корабль, Murray River Queen, когда-то был роскошным круизным лайнером. Теперь же будет оставаться в Ренмарке в качестве туристической достопримечательности.

Но добраться до пункта назначения он не смог бы без буксира и членов одной очень преданной семьи.

Иджей Торп был шкипером на Murray River Queen. Свою страсть передал и сыну.

[Иджей Торп, бывший шкипер Murray River Queen]:

«Он превосходно себя показал, всему научился естественно. Он был превосходным маленьким шкипером».

Торп говорит, что многие члены экипажа судна находили себе жён прямо на борту.

[Иджей Торп, бывший шкипер Murray River Queen]:

«Я встретил свою жену там, мой сын встретил свою жену там, инженер встретил там жену, один матрос тоже нашёл там жену».

Сейчас Иджей – капитал 109-летнего буксира Oscar «W». Его сын вспоминает, что его детство прошло на борту Murray River Queen.

[Скотт Торп, шкипер]:

«Одни из первых детских воспоминаний у меня — с борта Murray River Queen. Я бегал по палубам с мамой и папой. Мы путешествовали в Ренмарк из Гулвы».

Последнее путешествие лайнера прошло без инцидентов.

[Скотт Торп, шкипер]:

«Мы проплывали такие места, где в 20 метрах от нашего борта гуляли пеликаны. Вот как было узко».

Теперь Murray River Queen будет стоять пришвартованным и принимать посетителей.