Сад Кенсингтонского дворца усыпали белые цветы в память о Диане

Сад Кенсингтонского дворца утонул в белых цветах. Их высадили, чтобы почтить память принцессы Дианы. В этом месяце исполняется 20 лет со дня её гибели в автокатастрофе в Париже.

Этот цвет выбрали не случайно. Диана любила белые и кремовые наряды.

[Шон Харкин, координатор команды по преображению сада]:

«Иногда она выходила побегать или погулять по саду. Если было тихо, она оставалась здесь на некоторое время, потому что очень любила сад. Часто общалась с садовниками».

Диана хвалила работников сада за постоянно меняющийся дизайн.

[Шон Харкин, координатор команды по преображению сада]:

«Нам говорили, что она была весёлой, приветливой и дружелюбной. Так что мы подумали, что отлично было бы к 20-й годовщине сделать что-то особенное в этом саду. Это дань уважения принцессе Диане».

Среди цветов — тюльпаны, гиацинты и нарциссы, а также розы, лилии, гладиолусы, гауры и немезии.

В преддверии годовщины посетителей в Кенсингтонский дворец стало приезжать больше.

[Хелен Харви, посетительница]:

«Она была удивительно добрым человеком и такой прекрасной. И мы были шокированы (новостью о её смерти), поскольку у неё было двое детей. Всё случилось так неожиданно». [Крис Мапсон, посетитель]:

«Мы не могли в это поверить. Мы с моей невестой были просто убиты горем. Это были худшие выходные. Мы не смогли даже выйти на улицу. Были полностью разбиты».

Сад открыт для посетителей каждый день с 10 до 18. Вход бесплатный. Но всё равно стоит поторопиться. Белоснежный ковёр будет встречать посетителей лишь до конца сентября. После начнётся высадка луковиц для нового сезона и нового дизайна.