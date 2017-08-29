29 августа 2017

Гонка на быках собрала в Баварии тысячи зрителей

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Удержаться верхом на быке, да ещё и первым вырваться к финишу. Такая задача встала перед участниками весёлых соревнований в Баварии. В этом году за победу соперничают 16 наездников. В том числе впервые оседлала быка женщина. [Марлиз Кергль, участница соревнований]:
«Это фантастика. Всё прошло гладко. Он бежал, но, правда, не хотел, чтобы я сидела на нём. Однако всё закончилось хорошо».

Поболеть за участников соревнований собрались тысячи зрителей. Гонки на быках для баварцев – настоящий праздник.

[зритель]:
«Как ребята держатся на этих огромных животных, это проверка их мастерства. Это здорово, и это самая лучшая часть соревнований».

[зрительница]:
«Бегущие огромные животные, которые весят больше тонны, — захватывающее зрелище. Впечатляет, когда они бегут быстро, да ещё и скидывают наездников. Фантастика, просто здорово».

Победителем забега стал Адам Йозеф. Правда, особых заслуг себе не приписывает.

[Адам Йозеф, победитель соревнований]:
«В большинстве своём это удача. Всё зависит от настроения быка. Я ни на что не рассчитывал».

Гонка на быках проходит в Баварии каждые четыре года в течение последних 34 лет.

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