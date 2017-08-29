Гонка на быках собрала в Баварии тысячи зрителей

Удержаться верхом на быке, да ещё и первым вырваться к финишу. Такая задача встала перед участниками весёлых соревнований в Баварии. В этом году за победу соперничают 16 наездников. В том числе впервые оседлала быка женщина.
[Марлиз Кергль, участница соревнований]:
«Это фантастика. Всё прошло гладко. Он бежал, но, правда, не хотел, чтобы я сидела на нём. Однако всё закончилось хорошо».
Поболеть за участников соревнований собрались тысячи зрителей. Гонки на быках для баварцев – настоящий праздник.
[зритель]:
«Как ребята держатся на этих огромных животных, это проверка их мастерства. Это здорово, и это самая лучшая часть соревнований».
[зрительница]:
«Бегущие огромные животные, которые весят больше тонны, — захватывающее зрелище. Впечатляет, когда они бегут быстро, да ещё и скидывают наездников. Фантастика, просто здорово».
Победителем забега стал Адам Йозеф. Правда, особых заслуг себе не приписывает.
[Адам Йозеф, победитель соревнований]:
«В большинстве своём это удача. Всё зависит от настроения быка. Я ни на что не рассчитывал».
Гонка на быках проходит в Баварии каждые четыре года в течение последних 34 лет.