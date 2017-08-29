Тайская полиция не подтвердила информации о бегстве экс-премьера из страны

Национальная полиция Таиланда не подтвердила информацию о том, что бывший премьер-министр Йинглак Чиннават покинула страну. В настоящее время её местонахождение властям неизвестно. Несколько дней назад экс-премьер не явилась в суд, где ей должны были вынести приговор по делу о халатности и попустительстве коррупции. Ей грозило до 10 лет тюрьмы.

[Шривара Рангшибрахманакул, замглавы национальной полиции]:

«Необходимо дальнейшее расследование, но хочу вам сообщить, что у нас нет никаких свидетельств того, что бывший премьер-министр выехала из страны обычными путями или через миграционные КПП».

Ранее источник в политической партии Йинглак Чиннават сообщал, что она выехала через Сингапур в Дубай. Там живёт её брат Таксин Чиннават – также бывший тайский премьер, сбежавший из страны в 2008-м, чтобы не попасть в тюрьму за коррупцию.

Сестру отчасти постигла судьба брата. 50-летнюю Йинглак обвиняют в том, что из-за её коррумпированный программы рисового залога страна понесла убытки на 25 миллиардов долларов. Программа претворялась в жизнь с 2011 по 2014 годы. Она была частью предвыборной кампании Чиннават и была призвана помочь фермерам. Однако в итоге вылилась в массовые демонстрации и беспорядки на улицах Бангкока.

На предыдущих слушаниях, которые длились с 2015 года, своей вины экс-премьер не признала. А на оглашение приговора просто не явилась. Власти Таиланда заявили, что аннулируют все её тайские паспорта и продолжат её искать.