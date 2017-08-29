29 августа 2017

Япония осудила запуск Пхеньяном ракеты в сторону Хоккайдо

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Жителям японского острова Хоккайдо пришлось изрядно поволноваться. Около шести утра по местному времени Северная Корея запустила баллистическую ракету, которая пролетела над островом и упала в море. Впервые на Хоккайдо активировали систему экстренного оповещения J-alert.

В Министерстве обороны Японии полагают, что Пхеньян запустил ракету средней дальности «Хвасон-12». Она пролетела 2700 километров и упала в море, развалившись на три части.

[Итсунори Онодэра, министр обороны Японии]:
«Пока мы выясняем тип этой ракеты. Однако, учитывая короткое расстояние её полёта, мы считаем, что это не «Нодон» или «Скад», а, скорее всего, баллистическая ракета средней дальности. Такая же была запущена в Японское море 14 мая».

Между тем, в Токио возле здания Генеральной ассоциации северокорейский граждан собрались протестующие. Японцы обеспокоены новым выпадом Пхеньяна.

[житель Токио]:
«Граждан Японии подвергают опасности, и я не могу с этим смириться».

[житель Токио]:
«Это вызывает тревогу, как с точки зрения международного порядка, так и с точки зрения Японии. Даже США очень обеспокоены произошедшим. Думаю, можно же обсуждать любые вопросы без запуска ракет».

По мнению южнокорейских военных, запущенная Пхеньяном ракета могла бы достичь и острова Гуам в Тихом океане. Там расположена крупнейшая стратегическая военная база США.

[Но Джэ Чхон, представитель ВС Южной Кореи]:
«Мы предостерегаем Северную Корею от дальнейших провокаций. Если подобная провокация произойдёт опять, несмотря на предупреждение наших военных, то КНДР столкнётся с решительным и жёстким ответом военного союза Южной Кореи и США».

Запуск ракеты резко осудил и премьер-министр Синдзо Абэ. Он призвал Совет Безопасности ООН провести экстренное заседание в связи с инцидентом.

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