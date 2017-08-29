29 августа 2017

Страны-участницы ТТП встретились в Сиднее, чтобы ускорить ратификацию

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В австралийском Сиднее в понедельник начались трёхдневные переговоры по вопросу ТТП – Транстихоокеанского партнёрства. Это соглашение между 11-ю странами региона о создании зоны свободной торговли.

Ранее в ТТП участвовали и США. Договор был одним из основных достижений Барака Обамы в регионе. Однако Дональд Трамп решил выйти из соглашения.

Оставшиеся 11 стран подтвердили, что по-прежнему готовы к переговорам.

[Кадзуёси Юмемото, главный переговорщик от Японии]:
«Для 11 стран очень важно сохранять солидарность и единство, приложить усилия, чтобы сделать Азиатско-Тихоокеанский регион свободным, справедливым и основанным на законе. Так должно быть в XXI веке».

Впрочем, некоторые эксперты ставят под сомнение целесообразность зоны свободной торговли без США.

ТТП пытаются создать уже пять лет. Ратифицировать соглашение должны, по меньшей мере, шесть стран, на которые приходится 85% ВВП всех государств-участников.

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