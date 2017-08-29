Как на Мальте покоряли обмазанное жиром бревно

Покорить обмазанное жиром бревно вызвались десятки жителей мальтийского города Сент-Джулианс. Эта игра называется «гостра». Участникам состязания нужно пробежать десять метров по скользкому бревну, установленному под наклоном над водой. В конце пути маячат три флажка. Того, кто завладеет трофеем, внизу ждёт приз.

Весёлое состязание проходит в честь праздника Святого Юлиана – покровителя города.

[Симон Бугэйа, организатор состязания]:

«Забег по скользкому бревну устраивают со времён рыцарей (Мальты), и жители Сент-Джулианса продолжают традицию. Раньше это ежегодное состязания организовывал мой отец, теперь этим занимаюсь я со своими друзьями».

Кажется, что пробежать десять метров по бревну довольно просто. Так думают и многие участники состязания.

[участник состязания]:

«Это несложно. Надо сосредоточиться на том, что делаешь, и ни о чём не думать».

Впрочем, приблизиться к флажкам не удаётся почти никому. Ну а некоторые, похоже, хотят всего лишь удивить публику своим изящным поражением.

Правда, нашлись и те, кто упорно стремится к цели. Попытка за попыткой – и все три флажка оказались в руках самых удачливых.

[Иван Бартоли, победитель состязания]:

«Я очень счастлив. Это моя первая победа. Я шёл к этому одиннадцать лет. Это очень сложно, но я не сдавался и пробовал снова и снова».

После соревнований местные дети в честь праздника Святого Юлиана выпустили в небо голубей.