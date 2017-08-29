29 августа 2017

Бывший немецкий медбрат убил на 84 пациента больше

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Бывший немецкий медбрат Нильс Хегель, осуждённый за убийство двух пациентов, как оказалось, убил намного больше людей. По данным следователей, 40-летний мужчина сознался, что от его рук погибло не менее 84 человек.

Это делает его одним из самых кровожадных серийных убийц в истории страны.

В 2015 году Хегеля приговорили к пожизненному заключению за убийство двух пациентов и попытку убийства ещё двух в клинке города Дельменхорст.

Медбрат вводил людям большие дозы сердечных препаратов, а затем пытался их реанимировать. Этим, по его словам, он хотел завоевать уважение коллег.

Прокуратура проверила обстоятельства смерти 134 человек. Для этого их тела пришлось эксгумировать. Как выяснилось, Хегель убивал людей в двух клиниках на севере Германии.

При этом, как предполагается, жертв может быть ещё больше, поскольку некоторых умерших пациентов кремировали.

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