Поклонники Средневековья сразились на мечах и булавах в Сербии

В Сербию со всех уголков Европы съехались поклонники Средневековья. Здесь, рядом с монастырём Манасия, проходит фестиваль, посвящённый старинным традициям.

В этом году – почти тысяча участников из 17 стран. Цель энтузиастов – ближе познакомить посетителей с обычаями давних времён.

[Франсуа-Эрик Фоссе, участник из Франции]:

«Здесь мы хотим показать людям, какой видим жизнь Средневековья, хотим развлечь их различными представлениями и, конечно, — сражениями на мечах».

За поединками заворожённо наблюдают сотни зрителей. Тяжёлые доспехи и оружие участников воссозданы по историческим источникам.

[Жонатан Шаннен, участник из Франции]:

«Главная идея – показать всем, в том числе тем, кто интересуется историей, разницу между настоящими доспехами и тем, что видишь в кино. Наши доспехи копируют подлинные. Мы нашли описание в старинных текстах, а также опирались на старинные рисунки».

В битве на булавах участвуют и женщины. Для них это уже любимое увлечение и даже – образ жизни.

[Сара, участница из Словении]:

«У меня четверо братьев, так что я привыкла к постоянным сражениям».

Посетители фестиваля могут попробовать здесь еду и напитки, приготовленные по средневековым рецептам. А на память можно купить одежду, пошитую в стиле тех времён.

[Анна, участница из Румынии]:

«Мы показываем, как люди жили в XIV веке, воссоздаём Трансильванию тех времён. Мы показываем, как тогда готовили, что носили и как танцевали в свободное время. И, конечно, демонстрируем, как сражались во время войны».

Фестиваль, посвящённый Средневековью, прошёл в Сербии в третий раз. Посетили его почти 50 тысяч человек.