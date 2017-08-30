Кения ввела жёсткий закон против полиэтиленовых пакетов

В Кении вступил в силу запрет на производство, продажу, а также использование полиэтиленовых пакетов. Нарушителям грозит штраф до 40 тысяч долларов или до четырёх лет тюрьмы. Это самый строгий закон в мире, запрещающий полиэтиленовые пакеты.

По словам министра окружающей среды Кении, такая упаковка загрязняет природу и вредит всему живому, в том числе – людям.

[Джуди Вакхунгуи, министр окружающей среды]:

«Эти пакеты засоряют водоёмы, улицы, их съедает скот. Проблема в том, что микрочастицы полиэтилена попадают в наш организм. Это опасно для здоровья. Поэтому мы решили поэтапно отказаться от полиэтиленовых пакетов, начиная с поставщиков».

О вездесущности полиэтиленовых пакетов говорят и кенийские производители мяса.

[Мбутхи Кинянджуи, ветеринар]:

«В последнее время мы всё чаще достаём из останков животных полиэтиленовые пакеты. Эта проблема растёт на глазах. Ещё десять лет назад такого не было, а теперь это происходит почти каждый день».

Между тем, производители и продавцы пакетов тоже встревожены. Теперь многие кенийцы могут потерять работу.

[Грейс Ирунгу, продавец полиэтиленовых пакетов]:

«Я не знаю, что теперь буду продавать клиентам. Мой бизнес пострадает, потому что продавать нечего. Возможно, придётся уволить нескольких работников, потому что не знаю, будут ли деньги, чтобы им платить».

Запрет на полиэтиленовые пакеты ввели более 40 стран. В их числе – Китай, Франция, Италия, Руанда и другие.