Робот-скульптор помогает оформлять фасады домов в Брисбене

Возможно, эта машина похожа на гигантскую дрель, но, на самом деле, это робот-скульптор. Его предназначение – создавать декоративные элементы для отделки фасадов зданий. Такой робот теперь помогает претворять в жизнь проекты одной из австралийских компаний.

[Мэтью Тобин, сотрудник компании Urban Art Projects]:

«Здесь нужен комплексный подход к решению задач. Он должен быть эффективным и работать в рамках программы».

Пока робот-скульптор действует чётко в соответствии с заложенной программой. Однако в ближайшие пять лет благодаря искусственному интеллекту он «научится» при необходимости самостоятельно вносить изменения.

[Джаред Донован, сотрудник Квинслендского университета]:

«Он видит форму и работает с ней. Это большое отличие от обычных машин».

Компания оформляет фасады зданий в Брисбене. В основном, декоративные элементы отделки привозят из Китая.

[Мэтью Тобин, сотрудник компании Urban Art Projects]:

«За последние десять лет мы оформили примерно 15 фасадов больших зданий. Материалы были сделаны для австралийского рынка в Китае. Но в этом году мы выполнили первый крупномасштабный проект собственными силами».

При этом сотрудники компании не боятся внутренней конкуренции.

[сотрудник компании Urban Art Projects]:

«Я уже 40 лет занимаюсь этим. Большая часть нашей работы – это рутина. Теперь её делает робот».

Неизвестно, станет ли когда-нибудь робот-скульптор великим ваятелем, но уж точно избавит людей от монотонной работы.