В затопленном Хьюстоне ввели комендантский час

Жителей Хьюстона, четвёртого по числу населения города США, продолжает терзать тропический шторм «Харви», который обрушился на Техас в минувшую пятницу. Здесь не прекращается дождь. Город почти парализован. Сотни тысяч жителей остались без электричества. Из-за случаев мародёрства в Хьюстоне ввели ночной комендантский час.

Полиция и спасатели продолжают исследовать затопленные улицы в поисках тех, кто нуждается в эвакуации. Свои дома покинули десятки тысяч жителей. В том числе более 3,5 тысяч человек пришлось спасать. Власти готовят временные убежища для почти 20 тысяч пострадавших.

[жительница Хьюстона]:

«Вода поднимается со вчерашнего дня. У нас дети, нет света. Мы пытались переждать наводнение на месте, но уровень воды поднимается». [житель Хьюстона]:

«Это ужасно. Воды было по колено. Мы вообще такого не ожидали».

«Харви» — самый сильный ураган, обрушившийся на Техас более чем за полвека. Погибло не менее 11 человек.

При этом трудности, с которыми столкнулись люди – самые разные. К примеру, жительница города Миссури-Сити опубликовала видео с двумя аллигаторами, которые заплыли к ней во двор.

Из Техаса сильные ливни распространились и на штат Луизиана. Там тоже ожидаются наводнения. В обоих штатах дожди не прекратятся ещё несколько дней, поэтому масштабы бедствия могут возрасти.

Тем временем экономисты пытаются спрогнозировать ущерб, причинённый стихией. По некоторым оценкам, его размер может достичь 100 миллиардов долларов. И на восстановление могут уйти годы.

[Дэвид Блитцер, экономист S&P]:

«Весь Хьюстон – большой транспортный центр. Автоперевозки, железные дороги, два крупных аэропорта, включая большой международный. Поэтому, транспортная сфера пострадает. Понадобится время на то, чтобы регион высох и вернулся к нормальной жизни, и это время может быть долгим».

При этом специалисты отмечают, что в целом экономика США — в хорошем состоянии, поэтому удар по бюджету не будет таким сильным, каким мог бы быть.