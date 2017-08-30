Бангладеш выслал в Мьянму 550 рохинджа, несмотря на призыв ООН

Правительство Бангладеш выслало в соседнюю Мьянму примерно 550 мусульман-рохинджа, которые ранее бежали оттуда из-за разгоревшегося вооружённого конфликта. На этот шаг бангладешские власти пошли, несмотря на призыв ООН предоставить рохинджа убежище.

На границе с Мьянмой уже вырос самый большой в Бангладеш стихийный лагерь беженцев. Менее чем за неделю сюда прибыло более 8700 человек.

Вооружённый конфликт вспыхнул в мьянманском штате Ракхайн 25 августа. Повстанцы-рохинджа атаковали полицейские блокпосты. Погибли 12 правоохранителей, более 80 боевиков и несколько мирных граждан.

Власти Мьянмы эвакуировали 4000 жителей-немусульман штата Ракхайн. А мусульмане-рохинджа были вынуждены бежать в Бангладеш, опасаясь преследований со стороны военных.

[беженка из Мьянмы]:

«В Мьянме нас убивают, сжигают наши дома, убивают мусульман, поэтому мы пришли сюда. Над нами летают вертолёты, наши вещи отбирают, нас преследуют и убивают. Они убили очень многих». [беженец из Мьянмы]:

«Власти Мьянмы преследуют нас, мы не можем выносить все эти ужасы, поэтому пришли сюда. Мы бежали из своих домов три дня назад и два дня провели на границе. Они бросают бомбы с вертолётов, убивают наших детей, сжигают наши дома, поэтому мы пришли на границу и сегодня утром вошли в Бангладеш».

Конфликт между мьянманцами, исповедующими буддизм, и мусульманами-рохинджа длится уже много лет. Правительство Мьянмы считает рохинджа нелегальными беженцами, не даёт им гражданства и всячески ущемляет их права.

Ситуация обострилась в октябре прошлого года. Тогда боевики-рохинджа напали на полицейские блокпосты и убили девять правоохранителей. После этого военные начали масштабное преследование в деревнях на севере штата Ракхайн, где живут рохинджа. Многих мусульман убили, десятки тысяч человек бежали из Мьянмы.