30 августа 2017

Мексика готовится к возможному выходу США из NAFTA

| 0

Мексика опасается, что есть большой риск выхода США из NAFTA, и уже делает соответствующие приготовления. Об этом сообщил министр экономики страны Ильдефонсо Гуахардо. Он также сказал, что повторные переговоры о NAFTA могут закончиться ничем.

NAFTA – соглашение о зоне свободной торговли между США, Канадой и Мексикой, которое вступило в силу в 1994 году. Ранее Дональд Трамп сказал, что для Вашингтона оно невыгодно и его надо пересмотреть.

[Ильдефонсо Гуахардо, министр экономики Мексики]:
«Никто не начинает переговоры, не допуская возможности отказа от цели, которой невозможно достичь. Мы ведём переговоры с такой позиции, что, если нет альтернативы, нет дополнительного плана, тогда нет и смысла вести переговоры».

За последнюю неделю президент Дональд Трамп три раза грозил выйти из соглашения. Первый раунд переговоров проходил в Вашингтоне. Второй в пятницу начинается в Мехико.

Ранее Гуахардо говорил, что с вероятностью в 60% переговоры удастся завершить до января. По мнению мексиканской стороны, такая спешка нужна для того, чтобы они не стали политизированными на фоне президентских выборов в Мексике, которые состоятся в июле следующего года.

С другой стороны, Мексика ведёт торговые переговоры с Бразилией, Австралией и Новой Зеландией. Кроме того, президент Энрике Пенья Ньето планирует посетить Китай.

Ежегодный объём торговли в рамках NAFTA составляет триллион долларов.

Мексика готовится к возможному выходу США из NAFTAПомедитировать в фургоне предлагают в Нью-ЙоркеЖан-Клод Юнкер — о «брексите»: «Обсуждать торговлю пока не будем»Подводный музыкальный фестиваль прошёл среди островов Флорида-КисВ Нью-Йорке открылся «магазинчик за углом», где всё из войлокаПарадокс промышленности США: тысячи вакансий и работники без работыШеф-повара покупают овощи, выращенные на плавучих островах ацтековСенат США: горячие дискуссии по вопросу отмены ObamacareВ Мехико обнаружили руины дома знатных ацтековВашингтонский ресторан отдаёт прибыль на помощь беженцам

Короткая ссылка на эту страницу:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *



Наш канал в Телеграм




© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.