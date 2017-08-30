Мексика готовится к возможному выходу США из NAFTA

Мексика опасается, что есть большой риск выхода США из NAFTA, и уже делает соответствующие приготовления. Об этом сообщил министр экономики страны Ильдефонсо Гуахардо. Он также сказал, что повторные переговоры о NAFTA могут закончиться ничем.

NAFTA – соглашение о зоне свободной торговли между США, Канадой и Мексикой, которое вступило в силу в 1994 году. Ранее Дональд Трамп сказал, что для Вашингтона оно невыгодно и его надо пересмотреть.

[Ильдефонсо Гуахардо, министр экономики Мексики]:

«Никто не начинает переговоры, не допуская возможности отказа от цели, которой невозможно достичь. Мы ведём переговоры с такой позиции, что, если нет альтернативы, нет дополнительного плана, тогда нет и смысла вести переговоры».

За последнюю неделю президент Дональд Трамп три раза грозил выйти из соглашения. Первый раунд переговоров проходил в Вашингтоне. Второй в пятницу начинается в Мехико.

Ранее Гуахардо говорил, что с вероятностью в 60% переговоры удастся завершить до января. По мнению мексиканской стороны, такая спешка нужна для того, чтобы они не стали политизированными на фоне президентских выборов в Мексике, которые состоятся в июле следующего года.

С другой стороны, Мексика ведёт торговые переговоры с Бразилией, Австралией и Новой Зеландией. Кроме того, президент Энрике Пенья Ньето планирует посетить Китай.

Ежегодный объём торговли в рамках NAFTA составляет триллион долларов.