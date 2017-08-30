Ford протестирует доставку пиццы на беспилотном авто

Компания Ford совместно с сетью ресторанов быстрого питания планирует провести эксперимент по доставке пиццы на беспилотном авто. Тестирование начнётся в сентябре в американском городе Анн-Арбор.

Пиццу будет развозить автомобиль Ford Fusion Hybrid, оснащённый системой автономного управления. Правда, на водительском месте пока будет сидеть инженер по безопасности.

Пиццу на беспилотнике будут доставлять случайно выбранным покупателям. Они смогут отслеживать движение автомобиля с помощью GPS-трекера. Когда машина прибудет, на телефон клиента придёт текстовое сообщение с инструкцией о том, как забрать пиццу.

Компания Ford хочет с помощью такого эксперимента узнать отношение людей к доставке товаров на беспилотном автомобиле. К примеру, захотят ли они выходить за заказом на улицу и где им комфортнее забирать его.

[Мишел Кребс, аналитик]:

«Думаю, важно основное внимание уделять обслуживанию клиентов. Вы знаете, как много говорят о самоуправляемых автомобилях, технологиях и самих машинах, но, если это не улучшит жизнь людей, тогда зачем всё это?»

Автопроизводитель Ford планирует выпускать самоуправляемые машины с 2021 года. Между тем аналитики говорят: времена, когда товары будут массово доставлять беспилотные авто, наступят ещё не скоро.