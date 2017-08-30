30 августа 2017

Пожилой индонезиец сделал передвижную библиотеку для детей

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Каждое утро индонезиец Сутино Хади заводит свой трёхколёсный автомобиль бемо и отправляется в самые бедные районы Джакарты. Там его уже ждут десятки ребятишек, ведь кузов машины заполнен детскими книжками.

Эта импровизированная передвижная библиотека появилась благодаря пожертвованиям различных учебных заведений. Маленькие читатели с энтузиазмом разбирают книжки и усаживаются кто в машине, кто прямо на улице.

[читатель]:
«Это очень полезно, потому что можно почитать здесь и не надо идти куда-то далеко и искать библиотеку».

[читательница]:
«Нам нравится тут читать, мы становимся умнее и прилежнее в чтении».

Сутино Хади уверен: лучший способ увлечь детей чтением – позволить ребятишкам полюбить его по собственному желанию.

[Сутино Хади, владелец библиотеки]:
«Знаете, что я скажу: эта трёхколёсная машина притягивает детей. Поэтому несложно увлечь их чтением, ведь они приходят сами, а не потому что их заставляют».

62-летний энтузиаст надеется, что его передвижная библиотека станет общественным достоянием и позволит детям из малообеспеченных семей получать знания. Между тем, эксперты говорят: в таком деле без профессиональной помощи не обойтись.

[Имам Прасодджо, эксперт по образованию]:
«Он не какой-то активист от литературы, у него всего лишь есть хорошие намерения, но нет профессиональных знаний. Поэтому его проекту нужна поддержка, чтобы он сам мог обучаться и получить доступ к источнику хороших книг».

Ну а в выходные передвижная библиотека превращается в маленький кинотеатр. Сутино показывает юным зрителям фильмы, которые, как он считает, будут воспитывать и вдохновлять их на хорошие дела.

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