Дефицит общения с природой: поездка за город от стресса

Стресс, ожирение, синдром хронической усталости — это лишь часть симптомов, которые вызывает дефицит общения с природой. В России от нехватки такого контакта страдает 86% городских детей. Таковы данные Ассоциации оздоровительного туризма.

[Елена Рябухина, кандидат психологических наук]:

«Очень много искусственного света, закрытой территории. Часто у детей так бывает: часто болит голова, живот. Оказывается, это обычный невроз».

Психологи советуют: эффективный способ гармонизировать внутреннее состояние — поездки за город. В России бурно развивается формат экофестивалей. Один из них — Здравфест под Серпуховым.

13-летний Артемий неделю жил в палатке, готовил пищу на костре, в отрыве от привычного мира высоких технологий, находил развлечения на природе.

[Артемий Якушев, 13 лет]:

«Ттут живое всё. Не то, что в компьютере. В компьютере ты просто смотришь, и всё. А тут ты двигаешься, много всяких движений делать». [Наталья Якушева, мама Артемия]:

«Я понимаю, что не смогу забрать компьютер из его жизни и моей. Но чтобы был внутренний баланс, а не полностью поглощение человека городом, когда его нет уже — ни личности, ничего».

Общение с природой стимулирует у детей мозговую активность и развитие нервной системы. В частности, посредством зрения. Глаз человека лучше всего различает оттенки зелёного и жёлтого, которых в природе так много.

Между тем по статистике из Москвы, крупнейшего мегаполиса России, регулярно выезжают с детьми загород не более 30% семей. Основная причина — занятость родителей.