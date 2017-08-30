Как Пётр I море полюбил, расскажет выставка в Коломенском

Коломенское — бывшая резиденция русских монархов. Здесь проходит выставка, которая расскажет, как благодаря юношескому увлечению Петра I Россия стала морской державой.

Это модель ботика «Святой Николай». 15-летний царь случайно нашёл деревянное судно в амбаре своей подмосковной усадьбы.

[Андрей Топычкано, куратор выставки]:

«Пётр спросил у сопровождающих, чем он отличается от других лодок. Ему сказали, что этот ботик ходит под парусом, причём не только по ветру, но и против ветра, то есть галсами. Петра это очень удивило. Он попросил его восстановить».

До XVIII века Россия владела исключительно речной флотилией. Постигать азы кораблестроения Пётр поехал в Голландию. В таком традиционном наряде матроса он инкогнито работал на местных верфях. В рамках — личные записи из его дневников.

[Андрей Топычкано, куратор выставки]:

«Матросы ходили в таких высоких шляпах шерстяных и в таком костюме Пётр I ходил в Голландии на голландских верфях».

Пётр также сделал морское судоходство более безопасным. При нём совершенствовались навигационные инструменты. Даже механические часы того времени могли отклоняться на 15 минут.

[Андрей Топычкано, куратор выставки]:

«В зависимости от шторма. Когда шторм сильнее, маятник начинает сбиваться. Точные хронометры появились только к середине XVIII века».

Выставка проходит до середины сентября.