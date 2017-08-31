Парижскому собору Нотр-Дам нужно 100 млн евро на реставрацию

Знаменитый собор Парижской Богоматери нуждается в масштабной реставрации. Под угрозой разрушения оказались 96-метровый шпиль и гаргульи.

[Андре Фино, работник в соборе Нотр-Дам]:

«Очень важно в последующие 20 лет найти для спасения собора Парижской Богоматери 100 миллионов евро. Есть две области разрушений. Во-первых, шпиль. Его надо срочно ремонтировать. И нужно 12 миллионов евро, чтобы сохранить эту превосходную архитектуру, возвышающуюся на 96 метров».

По словам специалистов, если шпиль не отреставрировать, то пострадает и крыша. Она, кстати, сделана из свинцовых плиток толщиной 5 мм. Вес крыши – 210 тонн.

Вторая проблема – разрушающийся фасад.

[Мишель Пико, глава фонда FRIENDS OF NOTRE-DAME]:

«Стены уже частично разрушаются. Нужно отремонтировать их прежде, чем камни совсем выпадут. Есть большой риск. Если мы ничего не сделаем, то потом восстановить собор будет ещё сложнее».

Специалисты полагают, что во время реставрации в XIX веке архитектор Виолле-ле-Дюк закупил некачественный камень — конечно, сам того не подозревая. Это и могло привести к проблемам.

Однако для посещения Нотр-Дам пока безопасен. Ежегодно здесь бывают 14 миллионов человек. Это одна из самых известных достопримечательностей Европы.

Своей огромной популярностью Нотр-Дам де Пари обязан и французскому писателю Виктору Гюго. По его роману «Собор Парижской Богоматери» снято несколько фильмов, в том числе — «Горбун из Нотр-Дама» режиссёра Питера Медака.

[туристка из США]:

«Это фильм привёл меня. Я только и думаю о «Горбуне из Нотр-Дама», книга тоже хорошая. Прочитав её, я очень захотела увидеть собор».

Нотр-Дам де Пари строили с XII по XIV века. Он находится в центре Парижа на востоке острова Сите. В начале XIX века собору угрожал снос, поскольку он оказался в плачевном состоянии из-за бесчинств французских революционеров. Спасению собора поспособствовал исторический роман Виктора Гюга.

Ежегодно правительство Франции выделяет два миллиона евро на ремонт достопримечательности, но этих средств недостаточно на масштабную реставрацию.