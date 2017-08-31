В Аргентине дают вторую жизнь сломанным вещам

Вторую жизнь сломанным вещам дают в Аргентине. Этим занимается клуб мастеров-ремонтников. Раз в месяц они собираются вместе и в течение четырёх часов ремонтируют миксеры, велосипеды, обувь — в общем, всё, что вполне ещё может послужить хозяевам. При этом услуги мастеров бесплатные.

[Марина Пла, основательница Клуба мастеров]:

«Многие хотят что-то отремонтировать. Они считают, что неправильно выкидывать вещь из-за поломки, но не знают, куда обратиться».

Именно таким людям и решили помогать мастера-волонтёры. В основном, они не профессионалы, а просто любители. Например, Габриэла Майэр – инструктор по вождению. Но кроме этого, умеет ремонтировать зонтики.

[Габриэла Майэр, член Клуба мастеров]:

«Прекрасно, когда можешь протянуть руку помощи незнакомому человеку. Главное — делать это, не ожидая ничего взамен».

Люди приносят принтеры, наушники, блендеры… Мария привезла сюда сломанный миксер, который ей подарили 24 года назад, и его починили.

[Мария Анхелес Сади, жительница Буэнос-Айреса]:

«Я пользовалась им много лет. Четыре года назад он перестал работать и лежал на кухне. Потом я услышала о Клубе ремонтников и подумала, что это отличная идея. Я отвезла им миксер, блендер и ещё кое-что, и ребята всё отремонтировали».

Цель волонтёров – не только помогать людям, но и защитить экологию. Ведь чем меньше будут выбрасывать вещи, тем чище станет окружающая среда, и уже не понадобится так много новых товаров — сохранятся ресурсы планеты.

[Адольфо Росси, житель Буэнос-Айреса]:

«Хорошая вещь может сломаться из-за небольших неполадок. Это не нравится людям. И, если они могут себе это позволить, то не ремонтируют, а покупают другую вещь».

Клуб ремонтников работает уже два года. За это время мастера починили почти полторы тысячи различных вещей. Волонтёры помогают не только жителям Буэнос-Айреса, но и выезжают в другие аргентинские города.