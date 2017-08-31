СБ ООН продлил миссию миротворцев в Ливане после горячих дебатов

Единогласным решением Совет Безопасности ООН в среду продлил мандат миротворческой миссии в Ливане. ЮНИФИЛ – это временные миротворческие силы, размещённые в южном Ливане на границе с Израилем. Их работу каждые полгода продлевают с 1978.

В этот раз голосованию предшествовали горячие дебаты. США настаивали на том, что миротворческие силы должны делать больше, чтобы лишать группировку «Хезболла» возможности наращивать вооружение.

[Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН]:

«Под руководством своего наставника, Ирана, террористическая организация «Хезболла» собирает арсенал оружия на юге Ливана. У них тысячи ракет и тысячи подготовленных бойцов. Все они не подпадают под контроль властей Ливана. Это очевидно для всех, кому этот вопрос не безразличен».

С критикой в адрес миротворцев выступает также Израиль. По его данным, ЮНИФИЛ пассивно поддерживает «Хезболлу», позволяя ей строить свои укрепления в непосредственной близости от себя.

Постоянный представитель США при ООН также сказала, что резолюция, подготовленная Францией, должна обеспечить максимальное выполнение ЮНИФИЛ своих обязанностей.

Документ подразумевает, что миротворцы могут предпринимать необходимые действия в районах размещения своих сил, чтобы предотвращать любую враждебную деятельность. В нём также содержится призыв к Генеральному секретарю ООН придумать способы увеличения видимого присутствия миротворцев. Некоторые из вариантов — патрулирование и проверки.