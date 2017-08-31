Британские принцы почтили память леди Дианы, погибшей 20 лет назад

У ворот Кенсингтонского дворца в Лондоне вырос импровизированный мемориал в память о принцессе Диане. Почтить память матери к нему вышли принцы Уильям и Гарри. Она трагически погибла в автокатастрофе 20 лет назад.

Принцы внимательно рассматривают фотографии и записки, принесённые поклонниками принцессы. Десятки человек собрались рядом с дворцом. Уильям и Гарри пообщались с людьми и возложили цветы под большой фотографией леди Дианы.

Принцесса погибла в Париже 31 августа 1997 года. Вместе с ней разбились водитель Анри Поль и кинопродюсер Доди аль-Файед. Причина аварии до сих пор не ясна. Есть несколько версий. Одна из них – водителю пришлось на скорости уходить от папарацци, которые преследовали лимузин принцессы.

Автокатастрофа произошла в туннеле у моста Альма. Сюда также каждый год приходят поклонники принцессы, чтобы почтить её память. А копия пламени факела статуи Свободы, установленная через два года после гибели леди Дианы, превратилась в её стихийный мемориал.

[турист из Великобритании]:

«Я был потрясён, когда услышал об этом впервые. Это звучало как розыгрыш, будто тебе сказали, что кто-то умер, а потом понимаешь – это шутка. Думаю, это изменило отношение к монархам в Великобритании, потому что её любили очень многие». [туристка из США]:

«Я помню, насколько она была очаровательной, помню её свадьбу, которую мы смотрела с мамой. Я следила за её жизнью, видела, какой она была элегантной, красивой, сколько сделала для благотворительности. Она была частью моего детства, я наблюдала за ней и хотела ей подражать».

Принцесса Диана много времени посвящала благотворительности и была самым популярным членом королевской семьи. Британцы называли её «королевой людских сердец».