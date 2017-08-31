Открыт освобождённый от ИГИЛ пограничный переход между Ираком и Иорданией

Иордания официально открыла свой главный пограничный контрольно-пропускной пункт с Ираком. Это произошло впервые с 2015 года — после того, как иракская армия отбила идущую от КПП дорогу на Багдад у «Исламского государства», группировки, запрещённой в России и многих других странах.

На церемонии открытия присутствовали представители обоих государств.

[Мохаммед аль-Хальбуси, губернатор иракской провинции Анбар]:

«Это важно, это показатель того, что наступает мир. Когда ИГИЛ вошло в нашу провинцию и нашу страну, границу закрыли. Теперь мы вместе с правительством Иордании опять её открываем». [Халеб Зуби, министр иностранных дел Иордании]:

«Открытие этого оживлённого участка границы – отражение вашей целеустремлённости перед угрозой терроризма. Это также отражение нашего общего желания, чтобы жизнь здесь вернулась в нормальное русло».

Иракские военные покинули КПП «Турейбил» на 180-километровой границе летом 2014 года. Тогда боевики ИГИЛ захватили почти все официальные пропускные пункты на западной границе Ирака, а также треть территории страны.

Движение грузовиков с товарами не прекратилось. Однако ИГИЛ заставляло водителей, ехавших из Иордании, платить пошлину на груз.

Иордания окончательно закрыла КПП в июле 2015, когда Ирак начал военную операцию по восстановлению контроля над своими территориями.

Чиновники говорят, что усилили меры безопасности вдоль дороги, которая ведёт на Багдад. Её протяжённость – 550 километров.