Помидорные сражения разгорелись в испанском городе Буньоль

Испанский городок Буньоль на день превратился в поле битвы. Тысячи человек вступили в помидорные бои. Так здесь ежегодно отмечают фестиваль «Ла Томатина».

Во время сражения каждый сам за себя. Спелые помидоры летают повсюду и беспрерывно. Главное условие – раздавить спелый овощ перед броском.

[туристка из Австралии]:

«Всё отлично! Мы снова вступим в бой. Класс!» [турист из Австралии]:

«Здорово! В следующем году прилетим снова». [турист из Индии]:

«Мы приехали сюда из Индии только ради этого фестиваля». [туристка из Индии]:

«Мы приехали из Индии и здорово повесились, отлично проводим время. Нам очень нравится. Видите, сколько удовольствия мы получаем».

На узкой улочке Буньоля участвуют в помидорной битве более 20 тысяч человек. На фестиваль съезжаются как испанцы, так и туристы из других стран. Специально для сражения сюда привезли 160 тонн спелых помидоров.

Томатные бои проходят в Буньоле каждый год в конце августа. Сам фестиваль посвящён покровителю города Святому Луи Бертрану и Богоматери-защитнице. Традиция проводить помидорные сражения зародилась в середине прошлого века. Праздник был запрещён в период правления диктатора Франко, но в 70-х вновь возродился. 15 лет назад фестиваль получил статус международного.