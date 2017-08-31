В Мехико открылся первый капсульный отель для авиапассажиров

Словно на борту космического корабля оказываются гости нового отеля в Мехико. Он открылся при аэропорте и предназначен для путешественников, которые летят с пересадкой.

Номера в таком капсульном отеле стоят примерно 30 долларов США. Пассажиры уже оценили удобство услуги. Теперь необязательно сидеть в зале ожидания, а можно несколько часов отдохнуть на кровати и посмотреть телевизор.

[гость отеля]:

«В любом другом отеле с такими же удобствами я заплатил бы от 110 до 170 долларов за ночь. Цены здесь вполне разумные. И те, кто ждёт пересадки семь, восемь или девять часов, может отдохнуть в капсуле. Отличная идея. Это лучше, чем спать на полу, как обычно и бывает в Мехико». [гость отеля]:

«Это очень практично. Я вижу, что кровать в номере очень удобная, здесь безопасно. И стоит недорого».

Размеры капсулы – два метра в длину, метр в высоту и ширину.

[Хосе Мартин, менеджер отеля]:

«Мы использовали концепцию капсульной гостиницы в Японии. Оттуда мы импортировали все капсулы. Но нам пришлось многое изменить, потому что отели в Японии предназначены для местных жителей, а не для туристов. У нас всё рассчитано на потребности авиапассажиров».

Международный аэропорт Мехико – самый загруженный в Мексике и во всей Латинской Америке. За год он пропускает более 30 миллионов пассажиров.

Первая капсульная гостиница появилась в Японии 38 лет назад. Позже они начали открываться по всей Азии, а также – в Европе. Капсульный отель в Мехико стал первым в Латинской Америке.