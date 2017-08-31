Изменение климата угрожает самым древним в мире мумиям

Чилийские исследователи призывают выделить им средства, чтобы защитить коллекцию самых древних в мире мумий. Они говорят, что древностям угрожает изменение климата. Цель учёных – получить для своего археологического участка специальный статус в ЮНЕСКО.

Мумии принадлежат цивилизации чинчорро, которая существовала на западном побережье Южной Америки. Самой древней из них – более девяти тысяч лет.

[Серхио Медина, антрополог]:

«У них была простая социальная структура и сложный похоронный ритуал. Их техника мумификации существовала 3500 лет на очень сухой территории. Атакама – это самая засушливая пустыня в мире. Уникально, что они могли выжить в этой среде, и что проводили такие погребальные церемонии и украшали тела».

Учёные говорят, что в последние десятилетия здесь увеличивается влажность. Из-за этого появились бактерии, разрушающие мумии. Специалисты хотят увеличить размеры нынешнего музея на 30% и хранить древности в нужных условиях.

Многие тайны цивилизации чинчорро до сих пор не разгаданы. Главная состоит в том, зачем простым охотникам и рыболовам такой сложный погребальный процесс? Ведь мумифицировали они всех умерших без исключения.

[Бернардо Арриаса, антрополог]:

«В некоторых культурах Египта элита проводила сложные процедуры мумификации. Но это было привилегией. А в культуре чинчорро мумифицировали эмбрионов и новорождённых, и это интересно. Это очень древняя мумификация, которую проводили охотники, рыболовы и собиратели».

Чинчорро покрывали мумии глиной, а также надевали на них парики и маски.