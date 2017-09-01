Каменные статуи в Брюсселе нарядили в шапочки из цветов

Каменные статуи в Брюсселе перестали быть незаметной частью городского пейзажа. Флорист Жоффруа Моттар украшает изваяния яркими шапочками из цветов. За последние два года он нарядил уже несколько десятков столичных статуй.

[Жоффруа Моттар, флорист]:

«Люди по-разному относятся к моим творениям. Некоторым кажется забавным то, что я украшаю цветами чужие статуи, а некоторым это вообще не нравится. Но у меня – романтическое устремление. Я хочу украсить статую и, словно, открыть её заново».

Похоже, задуманное флористу удаётся. Если раньше местные жители не замечали статуи, то теперь те приковывают их внимание.

[житель Брюсселя]:

«Мне очень понравилась эта идея. Она привлекает внимание к статуям, которые стоят в брюссельских парках немного забытыми. Это обновляет их образ, которого мы никогда не замечали и о котором со временем забыли. Они напоминают людям о своём присутствии и выглядят более живыми».

Среди статуй, которые украсил цветами энтузиаст, — и бюст короля Леопольда II, и даже знаменитый «Писающий мальчик». Преображённый бронзовый малыш больше нравится туристам.

[турист из Италии]:

«Когда я приехал сюда первый раз, увидел, что статуя какая-то маленькая. Я ожидал, что она будет больше, поэтому был немного разочарован. Но теперь, когда вижу её во второй раз, она выглядит очень мило благодаря украшению, сделанному флористом».

Жоффруа Моттар говорит: брюссельские парки очень хорошие, полны зелени, но им не хватает ярких красок. Именно поэтому он и решил преображать статуи.

Свою работу флорист выполняет бесплатно, а украшения остаются на статуях до тех пор, пока не завянут цветы.