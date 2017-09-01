Техас: эвакуация жителей и взрыв на химзаводе

«Харви» в статусе тропической депрессии продолжил продвигаться вглубь континента на штат Луизиана. Позади, в штате Техас, он оставил рекордное для региона наводнение. Десятки тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Это Хьюстон – крупнейший город штата. Здесь продолжается эвакуация. Армия, полиция и спасатели используют лодки.

[житель Хьюстона]:

«Вода была везде. Этим утром, когда я спустился, воды было пять сантиметров. Потом она поднялась».

В некоторых случаях людей доставляют в эвакуационные центры на вертолётах.

Число жертв «Харви» продолжает расти, поскольку погибших обнаруживают в домах не сразу. В настоящее время эта цифра достигла 37.

Ураган, который парализовал Хьюстон, грозит стать одним из самых затратных в истории Соединённых Штатов. Для Техаса он также стал самым сильным за полвека.

А это Порт-Артур. Здесь в эвакуации задействовали резерв морской пехоты на машинах-амфибиях. Военные также доставляют в эвакуационные центры еду и воду.

[жительница Порт-Артура]:

«Вода в доме поднялась очень высоко, выше крыльца. Она залилась в нашу гостиную и нашу спальню. Мы вышли на улицу, а там воды было уже вот так. Нам пришлось уезжать на грузовике». [житель Порт-Артура]:

«Когда я проснулся и увидел, что весь Порт-Артур под водой, я начал переживать. Мы с братом вышли во двор. Я услышал, как кричит женщина. Мы помогли им, их ребёнку и собаке добраться до нашего дома. На нашей лужайке собрались люди, потому что наш дом на возвышенности. Мы пригласили всех внутрь. Потом приехала береговая охрана и всех увезла».

Между тем, началось расследование в связи с инцидентом на химическом заводе в городе Кросби штата Техас. Там взорвался и загорелся контейнер с летучими химическими отходами. Возгорание произошло из-за отказа системы охлаждения. А она вышла из строя по причине наводнения. Руководство завода предупреждало о таком исходе событий. Оно также говорит, что возможны новые взрывы других подобных контейнеров.

Все жители в радиусе 2,5 километров от завода были эвакуированы.