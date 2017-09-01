Погибших в результате обрушения здания в Мумбаи уже 34

До 34 возросло число жертв обрушения старинного здания в индийском городе Мумбаи. Сообщается также о 19 пострадавших. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Под завалами могут находиться ещё до 10 человек.

[Шив Кумар, сотрудник оперативной службы по катастрофам]:

«Мы извлекли из-под обломков 44 тела. Из них 11 или 13 мужчин, а также две женщины были живы».

117-летнее здание в районе Донгри было пятиэтажным и обрушилось утром в четверг. Оно располагалось недалеко от знаменитого рынка Кроуфорд – достопримечательности Южного Мумбаи. В квартале живёт много мусульман.

Точная причина обрушения пока неизвестна. С 2011 года здание находилось в городском списке аварийных, однако людей из него так и не выселили. А несколько дней назад Мумбаи оказался парализованным из-за наводнения, вызванного сильными ливнями. Скорее всего, вода подмыла ветхий фундамент. Власти штата обещают выплатить пострадавшим компенсации в размере почти 8 тысяч долларов.

Между тем нынешний инцидент – уже второй подобный за это лето. В конце июля в Мумбаи обрушилось четырёхэтажное здание. В нём велась незаконная реконструкция. Погибли 17 человек.

В целом в Мумбаи опасным признано 791 здание. При этом более 500 из них по-прежнему заселены людьми.