Канадец просидел больше часа с пчёлами, покрывающими всю голову

Даже просто смотреть на такое – занятие не для слабонервных. А участвовать – и подавно.

Тем не менее, в Канаде нашёлся смельчак, который смог побить рекорд Гиннесса. Он просидел 61 минуту с головой, полностью покрытой пчёлами. Около 100 тысяч насекомых плотным слоем покрыли в том числе его глаза, нос, рот и уши.

Предыдущий подобный рекорд принадлежал китайцу. Тому удалось просидеть с пчёлами на голове 53 минуты.

Нового рекордсмена зовут Хуан Карлос Ногуэс Ортис. Он пчеловод в четвёртом поколении и работает на одной из пчелиных ферм провинции Онтарио. Пчёл совсем не боится и в их окружении чувствует себя комфортно. Вот только подобный трюк ранее он проделывал всего два раза.

Чтобы насекомые плотно облепили его голову и не улетали, ему на макушку приклеили пчелиную королеву. Главное заключалось в том, чтобы пчёлы не почувствовали опасности, иначе начали бы кусаться, что вообще могло бы закончиться летальным исходом, учитывая их количество.

Впрочем, совсем избежать укусов не удалось. Два раза Ортиса всё-таки ужалили. При этом мужчина сумел сохранить полное спокойствие. Своим примером он хочет призывать людей не бояться этих насекомых и бережно к ним относиться.