Разведение улиток в Росси стало успешным бизнесом благодаря санкциям

Разведение улиток – новый бизнес для российского фермера Сергея Балаева. Занялся им неожиданно для себя. На его ферму в Коломенском районе Московской области часто приезжают экскурсии. И однажды Сергей решил угощать посетителей необычным деликатесом.
[Сергей Балаев, фермер]:
«К нам приезжает много очень туристов, и хотелось бы для них сделать какие-то развлечения. И первая улитка для нас была как развлечение туристов. Поехал в Крым, собрал, нашёл, привёз и начал заниматься. Потом я не знал, что это перерастёт практически в бизнес».
По словам Сергея, успеху нового дела по разведению улиток помогли экономические санкции, которые Россия ввела против других стран.
[Сергей Балаев, фермер]:
«Когда ввели заслон для определённых видов продуктов, то, конечно, для любого сельхозпроизводителя это в радость. Я кроме того, что занимаюсь улитками, делаю сыры. Конечно, как сыровар, как улитковод, для меня санкции — хорошо».
Покупатели у Сергея совершенно разные. Это и московские рестораны, и другие фермеры, которые тоже хотят разводить улиток, и туристы. После экскурсии по ферме последних ждёт вкусное угощение.
[туристка]:
«Обалденно. Просто замечательно. Вкус изумительный».
[туристка]:
«Очень вкусная. Вы знаете, необычно. Но так вкусно. Спасибо большое».
Некоторые поначалу не собирались пробовать такую непривычную пищу. Однако Сергей помог преодолеть предрассудки.
[Татьяна Ефремова, гид]:
«Сергей – человек, который за полчаса сумел с таким удовольствием и знанием темы рассказать об этом процессе, и дегустация оказалась выше всяких похвал. И даже для семьи купила этих улиток для того, чтобы они тоже смогли эту радость почувствовать».
В прошлом году фермер продал почти пять тонн улиток. Надеется, что продажи будут расти.