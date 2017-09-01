Разведение улиток в Росси стало успешным бизнесом благодаря санкциям

Разведение улиток – новый бизнес для российского фермера Сергея Балаева. Занялся им неожиданно для себя. На его ферму в Коломенском районе Московской области часто приезжают экскурсии. И однажды Сергей решил угощать посетителей необычным деликатесом.

[Сергей Балаев, фермер]:

«К нам приезжает много очень туристов, и хотелось бы для них сделать какие-то развлечения. И первая улитка для нас была как развлечение туристов. Поехал в Крым, собрал, нашёл, привёз и начал заниматься. Потом я не знал, что это перерастёт практически в бизнес».

По словам Сергея, успеху нового дела по разведению улиток помогли экономические санкции, которые Россия ввела против других стран.

[Сергей Балаев, фермер]:

«Когда ввели заслон для определённых видов продуктов, то, конечно, для любого сельхозпроизводителя это в радость. Я кроме того, что занимаюсь улитками, делаю сыры. Конечно, как сыровар, как улитковод, для меня санкции — хорошо».

Покупатели у Сергея совершенно разные. Это и московские рестораны, и другие фермеры, которые тоже хотят разводить улиток, и туристы. После экскурсии по ферме последних ждёт вкусное угощение.

[туристка]:

«Обалденно. Просто замечательно. Вкус изумительный». [туристка]:

«Очень вкусная. Вы знаете, необычно. Но так вкусно. Спасибо большое».

Некоторые поначалу не собирались пробовать такую непривычную пищу. Однако Сергей помог преодолеть предрассудки.

[Татьяна Ефремова, гид]:

«Сергей – человек, который за полчаса сумел с таким удовольствием и знанием темы рассказать об этом процессе, и дегустация оказалась выше всяких похвал. И даже для семьи купила этих улиток для того, чтобы они тоже смогли эту радость почувствовать».

В прошлом году фермер продал почти пять тонн улиток. Надеется, что продажи будут расти.