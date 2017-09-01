93-летний еврей, выживший в Холокосте, отпраздновал совершеннолетие

Переживший Холокост Шалом Штамберг встретил своё 13-летие в Варшавском гетто. Тогда 80 лет назад по еврейским обычаям он должен был отметить бар-мицву – церемонию вступления в совершеннолетие. Но сделать этого по понятным причинам не смог.

Теперь же, благодаря помощи еврейской организации «Яд Эзер ла-Хавер», церемония всё же состоится.

[Шалом Штамберг, переживший Холокост]:

«Это не я организовал. Это сделали другие люди. Они беспокоились, что у меня никогда не было бар-мицвы и приложили все усилия, чтобы организовать для меня этот праздник».

За Штамбергом домой приехали полицийские-участники праздника. Они привезли его к синагоге. Там его уже ждут. Праздник удался на славу. Штамберг пустился в пляс.

Проект по празднованию бар-мицвы для жертв Холокоста организация основала 20 лет назад.

[Шимон Сабаг, учредитель фонда «Яд Эзер ла-Хавер»]:

«Каждый еврей празднует свою бар-мицву, когда он превращается в мужчину, и он счастлив. И не только он, вся его семья радуется вместе с ним, община радуется вместе с ним. Я видел, что люди, пережившие Холокост всегда что-то упускали, они чувствуют, что у них отняли этот день».

В войне Штамберг потерял родителей и пятерых братьев. Его переводили в различные нацистские лагеря смерти, включая «Освенцим», «Бухенвальд» и «Дахау». После войны в 1948 он иммигрировал в Израиль, где стал одним из основателей города Бейт-Шейн на севере страны.

Сегодня Штамберг выступает с лекциями о Холокосте перед молодёжью.

[Шалом Штамберг, переживший Холокост]:

«Я ещё не выполнил свою миссию, потому что у меня до сих пор есть дела. Мне нужно встречаться с людьми и рассказывать им о Холокосте. Мне так много нужно им рассказать».

Бар-мицва — традиционная еврейская церемония достижения мальчиком совершеннолетия. Отмечается в 13 лет и один день. С этого момента он становится ответственен за свои поступки и имеет право обладать собственностью.