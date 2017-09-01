Игрушечных персонажей «Звёздных войн» подготовили для поклонников саги

Обычно день распродажи называют «Чёрной пятницей». Но в случае с игрушками героев «Звёздных войн» её назвали «Пятницей Силы». 1 сентября компания Walt Disney представила новую серию сувенирной продукции. Покупатели выстроились в очереди.

Это Сидней. Hа полках уже ждут самые разнообразные игрушки: от шарообразного дроида BB-8 до космических кораблей, способных летать.

В магазине поклонники «Звёздных войн» могут сфотографироваться с любимыми персонажами фильма, например, с Чубаккой – напарником Хана Соло. А можно надеть очки виртуальной реальности и, вооружившись мечом джедая, сразиться с представителем тёмной стороны Силы.

Распродажу компания Disney организовала, чтобы привлечь ещё больше внимания к предстоящей премьере восьмого эпизода саги. Он выйдет под названием «Последние джедаи» 14 декабря – через два года после премьеры предыдущего фильма «Пробуждения силы».

Перед выходом на экраны седьмого эпизода компания Disney проводила такую же распродажу. Она проходила в течение 18 часов в 15 городах 12 стран. В этот раз её запланировали на все выходные, начиная с «Пятницы Силы».