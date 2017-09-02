Личные вещи Одри Хепбёрн уйдут с молотка

Коллекцию личных вещей легендарной Одри Хепбёрн выставили напоказ в преддверии аукциона. 1 сентября аукционный дом Christie’s представил её в Гонконге.

О решении продать коллекцию объявил сын актрисы.

[Шон Хепбёрн-Феррер, сын Одри Хепбёрн]:

«Будет позором, если эти вещи ещё 25 лет пролежат в хранилище с кондиционером и в полной темноте. Эти вещи уже хорошо поработали. Последние 25 лет они путешествовали по миру. Они работали на мою мать, на нас, они выполнили свою благотворительную миссию. Теперь мы рады, что они смогут найти свой дом».

Среди будущих лотов — личная копия сценария Хепбёрн к фильму «Завтрак у Тиффани» с комментариями актрисы. Аукционный дом надеется, что его удастся продать, по меньшей мере, за 77,5 тысяч долларов.

Впрочем, представитель аукционного дома говорит, что точную сумму предсказать сложно, поскольку у каждой вещи есть эмоциональная ценность.

[Одриан Юм-Сайе, представитель Christie’s]:

«При любом аукционе вы никогда не узнаете, что произойдёт, пока это на самом деле не произойдёт. Есть определённые параметры, которые можно применить только к некоторым лотам. Но, что касается, например, цветов на шёлке, то это очень субъективно. Сколько они стоят — сказать сложно».

Также на продажу выставят наряды Одри и её украшения.

[Шон Хепбёрн-Феррер, сын Одри Хепбёрн]:

«Мы ничего не продавали последние 25 лет. Есть такая поговорка, что, когда вы теряете кого-то, не спешите, повремените с принятием какого-то решения. Мы ждали 25 лет, чтобы принять это решение. И теперь мы очень рады».

27 сентября коллекция отправится в Лондон в штаб-квартиру аукционного дома. Одновременно с 19 сентября по 3 октября будет проходить онлайн-аукцион.