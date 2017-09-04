В Лос-Анджелесе тушат сильнейший лесной пожар

На севере Лос-Анджелеса продолжают тушить сильный лесной пожар – крупнейший в истории города. В воскресенье мэр мегаполиса Эрик Гарсетти ввёл в нём режим чрезвычайной ситуации. Позже то же для округа Лос-Анджелес сделал и губернатор штата Калифорния Джерри Браун.

Жителей около 700 домов пришлось эвакуировать. В целом в городах Лос-Анджелес, Бербанк и Глендейл из-за угрозы пожара эвакуировали около 1400 человек. Три дома сгорело. О человеческих жертвах не сообщается.

Температура воздуха в регионе в выходные достигала отметки в 38 градусов по Цельсию. Пожар начался в ночь на субботу и быстро распространился. Пламя охватило 23 квадратных километра склонов. С огнём пытаются справиться более 1000 пожарных.

В воскресенье вечером на их сторону встала природа. Дневная жара спала, и на регион внезапно обрушилось несколько ливней, что позволило сдержать дальнейшее распространение огня.

Как сообщается, к настоящему времени всем эвакуированным уже разрешили вернуться домой.