04 сентября 2017
Телеканал NTD

В Лос-Анджелесе тушат сильнейший лесной пожар

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На севере Лос-Анджелеса продолжают тушить сильный лесной пожар – крупнейший в истории города. В воскресенье мэр мегаполиса Эрик Гарсетти ввёл в нём режим чрезвычайной ситуации. Позже то же для округа Лос-Анджелес сделал и губернатор штата Калифорния Джерри Браун.

Жителей около 700 домов пришлось эвакуировать. В целом в городах Лос-Анджелес, Бербанк и Глендейл из-за угрозы пожара эвакуировали около 1400 человек. Три дома сгорело. О человеческих жертвах не сообщается.

Температура воздуха в регионе в выходные достигала отметки в 38 градусов по Цельсию. Пожар начался в ночь на субботу и быстро распространился. Пламя охватило 23 квадратных километра склонов. С огнём пытаются справиться более 1000 пожарных.

В воскресенье вечером на их сторону встала природа. Дневная жара спала, и на регион внезапно обрушилось несколько ливней, что позволило сдержать дальнейшее распространение огня.

Как сообщается, к настоящему времени всем эвакуированным уже разрешили вернуться домой.

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